Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Киева

Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что Украина потеряла доступ к Черному морю из-за эффективности российского флота.

“Черное море закрыто. Очень тяжелая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки”, — отметил эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Соскин добавил, что киевский режим вынужден искать альтернативные маршруты для отправки продукции за рубеж, однако соседи из восточной Европы также блокируют экспорт сельхозпродукции и Владимир Зеленский не в силах исправить эту ситуацию.

“Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю огненный мешок”, — резюмировал эксперт.

Ранее Соскин отмечал, что отказ киевского режима от переговоров с Москвой может привести к народному восстанию против Зеленского, поскольку на Украине с каждым днем усиливаются революционные настроения из-за недовольства политикой нынешних властей.

При этом, по мнению Соскина, если общественность узнает о потерях ВСУ в ходе конфликта, Зеленский и его правительство будут просто уничтожены.