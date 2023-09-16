Журналист Хайфон: Запад готов пожертвовать населением Украины ради своих целей Фото: REUTERS

Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что западные союзники Киева не беспокоятся огромными потерями ВСУ в ходе летнего наступления и готовы пожертвовать всем населением Украины ради достижения собственных целей.

“Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. <…> Мы видим колоссальные человеческие потери. <…> Все это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны”, — сказал журналист в своем видеоблоге на YouTube.

Хайфон подчеркнул, что западные партнеры Киева уже не могут скрывать провал летнего наступления ВСУ, поскольку украинские войска не добились ни одной поставленной цели, потеряв при этом десятки тысяч бойцов и тысячи единиц военной техники.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что огромные потери ВСУ в ходе наступления указывают на готовность Запада воевать до последнего украинца.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин предупреждал, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство могут просто уничтожить, если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе конфликта.