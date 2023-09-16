НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны в 2024 году

В НАТО анонсировали в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в 2024 году Североатлантический альянс проведет крупнейшие в своей истории военные учения после холодной войны.

“В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны - Steadfast Defender ("Стойкий защитник")” — сказал военный на пресс-конференции 16 сентября в Осло.

Бауэр добавил, что в военных маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих из Германии, Польши, стран Балтии и других членов альянса.

Ранее издание Financial Times также сообщало, что НАТО планирует самые крупные со времен холодной войны учения для отработки сценария гипотетической агрессии России в отношении одного из членов альянса.

Напомним, в июле 2023 года Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе впервые со времен холодной войны принял новый план действий на случай гипотетического нападения России на одного из членов НАТО.