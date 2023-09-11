FT: НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения

FT: НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета Financial Times сообщила, что военный блок НАТО планирует провести в 2024 году крупнейшие учения со времен холодной войны для отработки сценария отражения нападения России на одну из стран альянса.

“НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны учения с участием объединенного командования, собрав более 40 тысяч военнослужащих”, — передает издание.

По данным FT, учения назовут “Стойкий защитник” (Steadfast Defender) и проведут весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. При этом альянс ожидает участия в учениях Швеции, несмотря на то, что ее заявка на вступление в НАТО до сих пор не одобрена всеми членами военного блока.

Напомним, на прошедшем в июле 2023 года саммите НАТО в Вильнюсе впервые после окончания Холодной войны был принят новый план действий на случай якобы возможного нападения России на одного из членов альянса.

При этом в НАТО заявляли, что альянс не стремится к конфликту с Россией и наоборот выступает за снижение рисков и недопущение эскалации.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что НАТО действительно не стремится к конфликту с Россией, поскольку уже участвует в нем.