Небензя: Лавров и Зеленский могут встретиться на заседании Совбеза ООН

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается присутствие Зеленского Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза организации по теме конфликта на Украине, на котором, как ожидается, будет и президент Владимир Зеленский.

“Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров”, — сказал постпред в интервью РИА Новости.

Небензя добавил, что выступление президента Украины на заседании Совбеза ООН станет “очередным шоу” с нулевым “выхлопом”, поскольку Зеленский использует “высокую трибуну” ООН исключительно для самопиара, а его западные союзники “ослеплены стремлением наказать Россию”.

Напомним, с 19 по 25 сентября 2023 года пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В ходе мероприятия планируется проведение заседания Совбеза организации по вопросу конфликта на Украине.