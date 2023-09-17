Посол в КНДР Мацегора: Ким Чен Ын доволен результатами визита в Россию Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын, находящийся в России, похоже, доволен этим визитом, об этом заявил посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита», - отметил дипломат.

При этом посол уточнил, что визит пока еще не закончился, он еще продолжается.

Как писал сайт KP.RU, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Они обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства.

В ходе общения обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами двух стран и в сфере обороны, и безопасности государства.

Напомним, самая главная часть визита Ким Чен Ына - переговоры с Владимиром Путиным – прошла за закрытыми дверями. До этого Ким Чен Ын успел сказать на камеру, что у него к Владимиру Путину много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни народов.