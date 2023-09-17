В США арестовали рэпера из-за песни с признанием в убийстве

Американского рэпера задержала полиция из-за признание в убийстве через песню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американского рэпера Кенджуана МакДэниела задержали в США из-за песни, в которой тот признался в совершенном убийстве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Департамент полиции Лас-Вегаса.

Сотрудники правоохранительных органов Лас-Вегаса арестовали 25-летнего исполнителя за убийство мужчины, которое произошло в сентябре 2021 года. Поймать преступника спустя два года расследований помог видеоклип рэпера.

Фото: media.cnn.com

Сообщается, что МакДэниел совершил расправу над 32-летним Рэндаллом Уоллесом осенью 2021 года, расстреляв того из пистолета. Но полиции тогда не удалось выйти на след убийцы.

Лишь спустя некоторое время в Лос-Анджелесе было найдено орудие убийства - пистолет. И в то же время на YouTube публикуется клип на рэп-песню, в которой МакДэниел в подробностях рассказал об унесшей жизнь стрельбе.

В полиции сопоставили все улики и задержали МакДэниела 29 августа. Решение о судьбе молодого рэпера примет суд присяжных в Неваде. В отношении рэп-исполнителя установлен залог в размере одного миллиона долларов.

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