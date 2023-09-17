Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку. Фото: Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР

Государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР представило фото, на котором запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке.

На опубликованном ЦТАК фото Ким Чен Ын находится в помещении военного корабля в шапке-ушанке с коричневым мехом, пожимая руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также улыбаясь, смотрит в камеру. На заднем плане можно увидеть стол с раскрытым кейсом, в котором лежит меч.

Напомним, в ходе своего визита северокорейский лидер и глава российского военного ведомства обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также вопросы дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена.

Кроме того, состоялись переговоры Ким Чен Ына с президента России Владимиром Путиным, которые проходили за закрытыми дверями. Однако, до этого глава КНДР заявил, что у него к российскому лидеру много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни народов.