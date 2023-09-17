Ким Чен Ын побывал в Приморском океанариуме Фото: REUTERS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего официального визита в Россию посетил Приморский океанариум во Владивостоке.

Как передает «Известия», лидер КНДР осмотрел экспозицию океанариума совместно с главой Минприроды РФ Александром Козловым, главой Приморья Олегом Кожемяко и российским послом в КНДР Александром Мацегорой.

Ким Чен Ын смог также увидеть шоу с участием морских млекопитающих. Ему показали шоу с участием дельфинов-афалин, моржа, белух, морского котика, а также сивучей.

Отмечается, что особенно сильно главе Северной Кореи понравилось выступление моржа Миши, который «посылал воздушные поцелуи» своими ластами.

Напомним, в ходе своего визита лидер Северной Кореи обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Кроме того, он провел переговоры с президента России Владимиром Путиным.