Взрывы произошли в Одесской области

Несколько взрывов прозвучало в воскресенье, 17 сентября, в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Украинские власти объяснили эти взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Во всех регионах Украины на данный момент объявлен режим воздушной тревоги.

Напомним, взрывы в Одесской области прозвучали в среду, 13 сентября. Как писал сайт KP.RU, тогда глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что была повреждена портовая инфраструктура региона.