Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту во время своего визита в Приморье Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал Тихоокеанскому флоту РФ подарок. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Глава КНДР во время посещения базы и обхода фрегата "Маршал Шапошников" передал Тихоокеанскому флоту подарок, а также оставил запись в книге почетных гостей корабля. Содержание подарка не раскрывается.

Кроме того, Ким Чен Ын высоко оценил боевой дух и героизм Тихоокеанского флота России.

Глава Северной Кореи, в свою очередь, в ответ получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Ранее KP.RU писал, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию, который длился с 12 сентября, подошел к концу. 17 сентября лидер КНДР на зеленом бронепоезде уехал по направлению к пограничному пункту Хасан, до которой от Приморья 250 км.