Лавров: США ведут против России войну, управляя действиями ВСУ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США ведут войну против России, управляя действиями украинских войск.

Лавров заявил, что Вашингтон управляет боевыми действиями украинских войск, в том числе «поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников».

«Они (США) ведут против нас войну» - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», комментируя возможное решение США поставить Украине еще более дальнобойные ракеты.

Напомним, ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны подталкивают украинские войска к ведению «самоубийственного» наступления, поскольку боится проиграть на Украине.

Кроме того, газета Financial Times отмечала, что Вашингтон старается увеличить поставки «критически важных» боеприпасов для Киева, чтобы поддержать наступление украинской армии.