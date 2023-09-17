Соскин заявил, что массовая мобилизация привела к катастрофе на Украине Фото: REUTERS

Массовая мобилизация на Украине обернулась национальной катастрофой в стране. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, ситуация на Украине "не просто страшная, а трагическая".

"Это национальная катастрофа", - отметил политологов, добавив, что ситуация уже подобралась к опасной точке из-за массовой мобилизации населения Украины в армию, бойцов которой отправляют на убой против ВС России.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский готов осенью объявить всеобщую мобилизацию в стране. По данным бывших американских разведчиков, киевский режим вынужден набирать в армию стариков и подростков, поскольку больше в стране из пригодных никого не осталось на фоне огромных потерь на поле боя.