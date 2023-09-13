Кива: Зеленский осенью готов объявить всеобщую мобилизацию на Украине Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент Владимир Зеленский готов объявить всеобщую мобилизацию в стране уже ближайшей осенью.

“Зеленский готов официально объявить всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведения выборов”, — написал политик в своем телеграм-канале.

Кива добавил, что подобные меры, по расчету Зеленского, помогут вернуть интерес мирового сообщества к конфликту на Украине и усилить поддержку киевского режима из-за опасений нового витка экономического кризиса.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что киевский режим отправил на передовую уже всех пригодных к службе украинцев и вынужден набирать в армию стариков и подростков, поскольку в стране больше никого не осталось.

Британская газета Guardian также отмечала, что все желающие служить в армии Украины уже давно находятся на поле боя и киевский режим вынужден силой восполнять потери ВСУ в летнем широкомасштабном наступлении.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин заявлял, что подобные насильно мобилизованные солдаты целыми группами сдаются в плен, как только попадают на передовую.