Трамп: Украина могла избежать конфликта с Россией, уступив часть территорий Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого вообще могло бы не быть, если бы Киев пошел на передачу части территорий.

«Новостные издания больше не пишут о конфликте. Это означает, что Украина проигрывает», - заявил политик в интервью телеканалу NBC News.

Трамп также отметил, что наступления Вооруженных сил Украины так и не случилось.

«Честно говоря, они могли достичь соглашения о меньшей территории, чем та, что Россия уже заняла. И никто бы не погиб», - сообщил Трамп.

Он пояснил, что речь идет о Крыме, а также других регионах, которые присоединились к РФ.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украину необходимо отсечь от доступа к Черному морю для безопасности Крыма. Это, по его мнению, поможет прекратить провокации, которые Киев осуществляет в отношении Крыма и его инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.