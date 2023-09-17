Стала известна дата похорон Николая Добронравова

Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят 20 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова пройдут в среду, 20 сентября. Об этом рассказал певец Юлиан.

«Похороны будут ориентировочно в среду», - сообщил заслуженный артист России в беседе с РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Знаменитый поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой умер в 94 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Добронравов и Пахмутова поженились в 1956 году, с тех пор он писал тексты ко всем песням своей талантливой жены. Среди них «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Команда молодости нашей» и многие другие. Песни супругов исполняли десятки советских певцов: от Иосифа Кобзона до Александра Градского, от Льва Лещенко до Муслима Магомаева.