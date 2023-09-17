Пресс-секретарь правительства Конго Мунгала опроверг слухи о госперевороте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Конго Тьери Лезен Мунгала сообщил, что в стране все спокойно. Таким образом он опроверг появившиеся ранее слухи о том, что в республике произошел госпереворот.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости», - написал Мунгала в своем аккаунте в соцсети X.

Он заверил, что в Конго все спокойно и призвал жителей страны заниматься своими делами.

27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

Вслед за Нигером, находящемся в боевой готовности к возможной интервенции, аналогичный военный переворот произошел в Габоне.