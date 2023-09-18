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НовостиПолитика18 сентября 2023 8:25

Небензя: Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны

Дипломат отметил, что ООН также не вовлечена в данную дискуссию
Сергей ЧИКОВ
Небензя: Киев не может подтянуть к реализации "формулы мира" нейтральные страны

Небензя: Киев не может подтянуть к реализации "формулы мира" нейтральные страны

Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим не может привлечь к поддержке своей “формулы мира” нейтральные страны и международные организации.

“Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации”, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Небензя добавил, что генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно заявлял о приверженности организации принципу беспристрастности и равноудаленности в вопросе дипломатического урегулирования конфликта на Украине, поэтому никаких признаков вовлечения ООН в эту дискуссию на данный момент нет.

Напомним, недавно вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что интересы Запада и Украины больше не совпадают из-за того, что союзники Киева начали сомневаться в целесообразности продолжения конфликта.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Запад уже признал неизбежность победы России и теперь работает над смягчением последствий поражения Украины.