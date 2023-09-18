TVN24: Польша не пустит Украину в ЕС, если не решит вопрос экспорта зерна

TVN24: Польша не пустит Украину в ЕС, если не решить вопрос экспорта зерна Фото: Shutterstock

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции.

“Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше”, — приводит слова министра TVN24.

Телюс добавил, что при вступлении в ЕС Польша также выполнила целый ряд жестких условий, касавшихся национального производства. При этом, отметил министр, эти условия были очень жестко навязаны Варшаве, поэтому она может требовать выполнения аналогичных условий и от Украины.

Напомним, недавно Еврокомиссия решила отменить эмбарго на экспорт украинской сельхозпродукции в страны восточной Европы, однако власти Польши самостоятельно ввели подобный запрет на территории страны, несмотря на решение ЕС. Позже запрет на ввоз украинских зерновых самостоятельно продлили Венгрия и Словакия.