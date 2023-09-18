Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 10:36

Тысячи убитых и ни одной выполненной цели: В офисе Зеленского заявили об «успехах» наступления ВСУ

Подоляк считает, что ВСУ провели успешное наступление
Сергей ЧИКОВ
Подоляк заявил каналу CNN, что наступление ВСУ якобы увенчалось успехом

Подоляк заявил каналу CNN, что наступление ВСУ якобы увенчалось успехом

Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что широкомасштабное летнее наступление ВСУ якобы увенчалось успехом.

В интервью телеканалу CNN Подоляк, комментируя многочисленные заявления о провале украинского наступления, сказал, что оно уже “увенчалось успехом”, поскольку “инициатива полностью на стороне Украины”.

Тем временем испанская газета Pais сообщила, что украинские военнослужащие не считают это наступление успешным и признают, что российская армия лучше оснащена и подготовлена. Бойцы ВСУ стали уважительней отзываться о солдатах ВС РФ.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 70 тысяч военнослужащих и около 18 тысяч единиц бронемашин различного типа.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе этого наступления, то президент Владимир Зеленский вместе со своим окружением будет просто уничтожен.