Подоляк заявил каналу CNN, что наступление ВСУ якобы увенчалось успехом Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что широкомасштабное летнее наступление ВСУ якобы увенчалось успехом.

В интервью телеканалу CNN Подоляк, комментируя многочисленные заявления о провале украинского наступления, сказал, что оно уже “увенчалось успехом”, поскольку “инициатива полностью на стороне Украины”.

Тем временем испанская газета Pais сообщила, что украинские военнослужащие не считают это наступление успешным и признают, что российская армия лучше оснащена и подготовлена. Бойцы ВСУ стали уважительней отзываться о солдатах ВС РФ.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 70 тысяч военнослужащих и около 18 тысяч единиц бронемашин различного типа.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе этого наступления, то президент Владимир Зеленский вместе со своим окружением будет просто уничтожен.