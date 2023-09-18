МВД Чехии: Ограничения на въезд авто из России аналогичны запрету на прилет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами аналогичен запрету на прилет граждан РФ в Чехию, заявил министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

«Страны на внешней границе Шенгенской зоны ЕС присоединяются к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами. Чехия не имеет наземной границы с Россией, поэтому действует запрет на прилеты россиян в республику», – сказал глава чешского МВД в беседе с агентством CTK.

Как отметил Ракушан, Чехия первой из стране Евросоюза приняла решение приостановить выдачу шенгенских виз россиянам в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Напомним, на прошлой неделе Финляндия ввела запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. До этого аналогичный запрет ввели Эстония, Латвия и Литва, которые последовали директиве ЕС, согласно которой зарегистрированным в России машинам больше нельзя въезжать на территорию Евросоюза.