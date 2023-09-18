Экономист рассказал об ударе по польско-украинским отношениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев собирается подать жалобы в ВТО на Польшу, а также Венгрию и Словакию, а также грозит этим странам ответными мерами после того, как они в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Абзацем» назвал бессмысленными планы Киева подать в суд на Варшаву.

«Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию из-за угрозы национальной безопасности», - заявил эксперт, подчеркнув, что «с точки зрения международного права никакого нарушения не было».

По его словам, продажа украинского зерна убила бы сельское хозяйство в Польше. При этом, как он отметил, во всех проблемах с экспортом зерна «виноваты сами украинцы».

«Изначально Польша и еще ряд стран ЕС … настаивали на том, что продажи украинского зерна на их территории не будет … Украинские производители решили, что им всё можно, и начали сбивать цены на зерно», - уточнил он.

Зубец также обратил внимание на возможный запрет ввоза овощей и фруктов, который, по его словам, может сильно ударить по аграрной отрасли, а также стать «настоящим ударом по польско-украинским отношениям».

«Такая форма шантажа может просто разрушить эти связи. Ничего, кроме негатива, Киев такой риторикой не добьется. Мне совершенно непонятно, зачем вообще это делается», - заявил специалист, назвав не пустой угрозой предупреждение Варшавы о возможной блокировке вступления Украины в Евросоюз.