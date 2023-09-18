Киев примет ответные меры, если Польша и Венгрия не отменят запрет на ввоз зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев примет ответные меры в отношении Будапешта и Варшавы, если к вечеру пятницы, 22 сентября 2023 года, они не отменят запрет на ввоз украинского зерна. Такое заявление сделал замминистра экономики Украины Тарас Качку.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на замглавы ведомства, ответные меры могут затронуть продукцию из Польши и Венгрии.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Евросоюза. Однако Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели данный запрет на национальном уровне.

Как писал сайт KP.RU, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предупредил, что страны собираются не просто продлить действие эмбарго, но также расширить список запрещенных к ввозу товаров. Тем временем, Польша заявила, что не собирается наносить вред своем сельскохозяйственному рынку, для которого поставки с Украины представляют угрозу.