Спикер ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам убийством Фото: соцсети

Спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что никогда не угрожала убийством российским журналистам, а ее видеообращение с соответствующими заявлениями якобы были сделаны не ей.

“Я ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста”, — написала представитель ВСУ на своей странице в Х (бывший Twitter).

Эштон-Чирилло добавила, что никакого “расстрельного списка” с именами журналистов не существует и это все “ложь и пропаганда Кремля”.

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором спикер ВСУ анонсировал скорую расправу спецслужб Украины над известным российским журналистом. Позже Эштон-Чирилло угрожала расправой над представителями Кремля и зарубежными наблюдателями на выборах в новых регионах России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что угрозы Эштон-Чирилло являются очередным доказательством террористической сущности киевского режима, а первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва с трибуны ООН обратит внимание международного сообщества на эти угрозы.