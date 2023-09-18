Белый дом заявил о прогрессе в наступлении ВСУ
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Вооруженные сил Украины достигли прогресса в своем наступлении, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби.
«Украина продолжает свой прогресс в наступлении», – сказал представитель Белого дома в ходе брифинга в Генеральной ассамблее ООН.
Вместе с тем Кирби не озвучил данных, на основе которых он говорит об успехах Киева. По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации с наступлением Украины от Владимира Зеленского во время их встречи в Вашингтоне.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что широкомасштабное летнее наступление ВСУ якобы увенчалось успехом. В интервью телеканалу CNN он, комментируя многочисленные заявления о провале украинского наступления, сказал, что оно уже увенчалось успехом, поскольку инициатива полностью на стороне Киева.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что медленный темп наступления ВСУ связан не с нехваткой боеприпасов. По его словам, российские войска «заложили огромное количество мин», что мешает продвижению украинской армии на всех направлениях.