Марочко: ВСУ несут большие потери в районе Клещеевки и Андреевки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка на Донецком направлении. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые действия ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, при каждом штурме украинские подразделения теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.

«Среди техники наибольшее количество потерь составляют легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК», - добавил эксперт.

Марочко также подчеркнул, что большинство колесной техники было приобретено на средства военных и волонтеров.

Ранее врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин опроверг фейки украинской пропаганды, что село Андреевка, расположенное под Артемовском, перешло под контроль ВСУ. Он назвал это очередными вбросами и заверил, что населенный пункт по-прежнему контролируется российской армией. По словам Пушилина, в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что в ходе наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники.