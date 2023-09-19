Эрдоган: Турция не обязана делать то, что делают страны ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не вводит санкционные ограничения в отношении Москвы, поскольку Турция не обязана делать то, что делают страны - члены Европейского союза. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом турецкий лидер ответил на вопрос по поводу критики некоторых сенаторов США в отношении Турции из-за решения не вводить санкционные ограничения против России в контексте украинского конфликта, «как это делают другие члены Евросоюза и НАТО».

«Мы обязаны делать то же, что делают члены Евросоюза? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения государств – членов Евросоюза. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история», - сказал турецкий лидер в интервью американскому телеканалу PBS.

Напомним, днем ранее, 18 сентября, стало известно, что страны Европейского союза собираются начать обсуждение 12 пакета антироссийских санкционных ограничений. Как пишет Bloomberg, новые ограничительные меры могут быть представлены уже в октябре этого года на саммите ЕС – США.