«Ростех» кратно нарастит выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет» Фото: Александр КОЦ

Оборонные предприятия «Ростеха» кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет», а также других беспилотников. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Расширены возможности производства БПЛА, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие», - рассказал Оздоев.

Он также отметил существенный рост производства высокоточного оружия. Так, по его данным, «Калашников» в два раза наращивает выпуск ракет «Китолов», «Стрела» и «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333.

Российские военные начали использовать усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках специальной военной операции на Украине летом 2022 года.

Зарубежные СМИ неоднократно сообщали, что «Ланцеты» представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины. Так, польский портал Interia проинформировал, что российские «супердроны» стали «настоящим кошмаром» для украинских солдат. Издание отметило, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять его направление «даже прямо перед выбранной целью».