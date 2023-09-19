«Солнцепеки» уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр. Фото: кадр из видео

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» сожгли диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переправиться через Днепр. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики надеялись переправиться через Днепр и закрепиться на островах, чтобы затем высадиться на левый берег.

«Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее один из украинских офицеров сообщил, что ТОС «Солнцепек» несут для военнослужащих ВСУ. Он рассказал, что «при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». По его словам, это оружие «выжигает все, что можно». Кроме того, отметил он, российские войска применяют авиабомбы ФАБ, которые «взламывают любые укрепления».

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее рассказал, что один расчет ТОС «Солнцепек» отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике.

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