Захарова: Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха и дипломатическим путем урегулировать все споры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко встревожены резкой эскалации ситуации в Нагорном Карабахе... российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования", — сказала дипломат.

Также она отметила, что Россия в данный момент проводит контакты с властями Азербайджана по текущей ситуации в Нагорном Карабахе, и по итогам этих контактов будет опубликовано соответствующее заявление.

Напомним, 19 сентября Баку начал “антитеррористические мероприятия” по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе.

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