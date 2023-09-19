Захарова: Россия контактирует с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сейчас проводит контакты с властями Азербайджана по текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что Азербайджан предоставляет России информацию по "антитеррористическим мероприятиям" в Карабахе. По итогам контактов Москвы и Баку будет опубликовано соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что Азербайджан инициировал "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана проинформировало об этом российских миротворцев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об обеспокоенности Москвы в связи с растущим напряжением между Баку и Ереваном. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал ситуацию, предложив России, Армении и Азербайджану провести встречу для урегулирования вопроса в Карабахе.

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