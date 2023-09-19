Минобороны Армении заявило об отсутствии ВС страны в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении опровергло наличие ВС страны в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении заявило об отсутствии Вооруженных сил (ВС) страны на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте армянского оборонного ведомства.

В Минобороны Армении заявили, что данные азербайджанских СМИ о наличии военной техники и военнослужащих армянской армии в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

Накануне Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. В Баку уведомили об этом российских миротворцев.

МИД России, в свою очередь, выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав Армению и Азербайджан решить вопрос путем дипломатии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что в настоящий момент Москва контактирует с Баку по ситуации. По итогам диалога будет опубликовано соответствующее заявление.

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