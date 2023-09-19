МИД Азербайджана назвал путем к миру полный вывод ВС Армении из Карабаха Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство иностранных дел Азербайджана во вторник, 19 сентября, назвало единственным путем к миру в регионе полный вывод Вооруженных сил (ВС) Армении из Нагорного Карабаха, а также роспуск режима в Степанакерте.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что для обеспечения безопасности военных республики, а также «восстановления конституционного строя» Азербайджана в регионе были начаты «антитеррористические мероприятия».

Напомним, о начале «антитеррористических мероприятий» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе заявили в Министерстве обороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, подчеркнув, что о происходящем сообщили российским миротворцам.

Тем временем, Министерство обороны Армении заявило об отсутствии Вооруженных сил республики в Нагорном Карабахе.