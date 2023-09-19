Минобороны Азербайджана: созданы гумкоридоры для эвакуации жителей Карабаха Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, сообщило о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из опасной зоны в Нагорном Карабахе.

«В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», - сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что женщинам, детям, пожилым людям, инвалидам и больным окажут медицинскую помощь, а также обеспечат их водой и продуктами. Кроме того, организована работа по защите административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других зданий. Их безопасность в Баку гарантируют в соответствии с законами республики и нормами международного гуманитарного права.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что о происходящем проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что данные азербайджанских СМИ о наличии военной техники и военнослужащих армянской армии в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.