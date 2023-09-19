Захарова: действия Еревана создают почву для враждебной политики Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия правительства Армении в Нагорном Карабахе создают почву для антироссийской политики Запада.

“Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России”, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Москва сохраняет приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность к взаимодействию с Ереваном, однако армянские власти выбрали опасный прозападный курс.

Напомним, 19 сентября Баку сообщил о начале проведения “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя в регионе. В МИД Азербайджана отметили, что единственным способом обеспечения мира в регионе является полный вывод армянских войск из Карабаха.

В свою очередь Захарова подчеркнула, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвала обе стороны решать споры дипломатическим путем.