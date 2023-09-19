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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:13

Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе

Дипломат призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
Сергей ЧИКОВ
Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан решать споры дипломатическим путем.

“Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе", — сказала дипломат.

Напомним, 19 сентября Баку сообщил о проведении “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя в регионе. Позже портал Axar.az сообщил, что Азербайджан закрыл воздушное пространство в Карабахе.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха не находятся подразделения армянской армии.