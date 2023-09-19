Минобороны: российские войска отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили несколько атак подразделений ВСУ на Запорожском направлении, противник потерял около 175 бойцов.

“За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.” — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации.

Минобороны уточнило, что в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили две польские самоходные установки Krab, а также американскую артиллерийскую систему M777.

Напомним, Запорожская область стала одним из главных направлений действий ВСУ в ходе летнего наступления. По данным врио главы региона Евгения Балицкого, лишь в районе населенного пункта Работино противник потерял около 10 тысяч бойцов и просто не успевает вывозить тела погибших солдат ВСУ.

Американский военный журнал Military Watch недавно сообщил, что потери украинских войск среди призывников в некоторых подразделениях достигают 90 процентов.