Премьер Армении Пашинян созвал заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 сентября, созвал заседание совета безопасности республики из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

«Заседание Совета безопасности Армении проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна», - сказано в заявлении Совбеза.

Уточняется, что основной темой для обсуждения стали действия со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что о происходящем проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла данные, что российские миротворцы были заблаговременно предупреждены об «антитеррористических мероприятиях» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Она уточнила, что информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.