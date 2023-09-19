Захарова: Баку сказал Москве об операции в Карабахе за несколько минут до начала

Захарова сообщила, что Баку сказал Москве об операции в Карабахе за несколько минут до ее начала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация о том, что российские миротворцы были заблаговременно предупреждены об "антитеррористических мероприятиях" Азербайджана в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - сообщила дипломат.

Напомним, днем во вторник, 19 сентября, Азербайджан сообщил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя в регионе. При этом в ведомстве уточнили, что предупредили об этом миротворцев РФ.

МИД России выразил обеспокоенность растущей эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Баку и Ереван решить вопрос дипломатическим путем. Кроме того, российский МИД призвал стороны обеспечить безопасность миротворцев в регионе.