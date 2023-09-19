Зеленский впервые с начала СВО полетел за границу на украинском самолете Фото: REUTERS

Агентство “Украинские новости” сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации России полетел за границу на самолете государственной авиакомпании “Украина”.

“Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он прибыл на самолете государственной авиакомпании "Украина", которая перевозит украинских чиновников.” — сообщает издание.

Уточняется, что ранее украинский лидер использовал для перелетов военные самолеты транспортной авиации США и Великобритании.

Напомним, в ходе “недели высокого уровня” Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором ожидается выступление Владимира Зеленского.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что подобное заседание с участием украинского лидера превратится в “очередное шоу с нулевым выхлопом”, поскольку Зеленский в очередной раз использует высокую трибуну ООН для самопиара. Дипломат отметил, что на этом мероприятии возможно состоится личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Зеленского.