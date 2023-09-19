МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына в Россию Фото: REUTERS

Министерство Южной Кореи во вторник, 19 сентября, вызвало посла России в Сеуле Андрея Кулика после визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин вызвал 19 сентября в здание министерства посла РФ в Сеуле Андрея Кулика», - сказано в заявлении МИД республики.

В министерстве уточнили, что послу была передана позиция Южной Кореи относительно обсуждения военного сотрудничества России и Северной Кореи во время визита Ким Чен Ына в Россию.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября 2023 года. На следующий день он провел четырехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

Затем у лидера КНДР была насыщенная программа по городам Дальнего Востока России. Ким Чен Ын также встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию в воскресенье, 17 сентября.