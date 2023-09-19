Пашинян: Азербайджан пытается взять под контроль населенные пункты Карабаха

Пашинян: Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе проводят действия по нарушению линии соприкосновения и взятию под контроль позиций и населенных пунктов.

Пашинян добавил, что Армения не участвует в боевых действиях в Карабахском регионе и армянских военных там нет.

В свою очередь Минобороны Азербайджана предупредило, что единственным способом достичь мира в Нагорном Карабахе является вывод армянских войск из региона, поэтому в рамках “антитеррористических мероприятий” в Карабахе уничтожаются долговременные огневые точки и объекты военного назначения Вооруженных сил Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта решить возникшие противоречия дипломатическим путем и прекратить эскалацию, а также обеспечить безопасность находящихся в Карабахе миротворческих подразделений ВС РФ.