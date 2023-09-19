Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в Иран на переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация министерства обороны РФ, которую возглавил руководитель ведомства Сергей Шойгу, во вторник, 19 сентября, прибыла в Тегеран на переговоры с военными Ирана.

По информации российского оборонного ведомства, в ходе визита делегация Минобороны РФ проведет несколько переговоров с военным руководством республики.

Отмечается, что визит поспособствует укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя государствами.

Ранее Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой, начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Главы военных ведомств обсудили военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном, международную обстановку, а также поделились мнениями касательно совместных мер по обороне региона и наметили дальнейшее развитие контактов в сфере обороны.

Сайт KP.RU писал о визите делегации министерства обороны России в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в области борьбы с международным терроризмом.