Der Spiegel: Украина отказалась от партии танков Leopard из-за их плохого состояния Фото: REUTERS

Журнал Der Spiegel сообщил, что на прошлой неделе Киев отказался от партии немецких танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

“Украина уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте”, — сообщает издание.

В публикации отмечается, что Киев назвал подобные поставки бессмысленными, поскольку на Украине нет квалифицированного технического персонала и достаточного количества запчастей для обслуживания и ремонта подобной техники.

Напомним, в апреле 2023 года Италия передала Киеву целую партию неисправных самоходных артиллерийских установок. Украинский власти отмечали, что из переданных 20 установок ни одна не была готова к бою.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что союзники Киева просто “избавляются от хлама” и за счет Украины проводят перевооружение стран НАТО, в том числе решением отправить ВСУ американские истребители F-16.