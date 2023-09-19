Азербайджан назвал условие прекращения антитеррористической операции в Карабахе Фото: REUTERS

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева заявила, что для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и установления мира необходимо полностью разоружить и расформировать вооруженные формирования Армении в регионе.

“Незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен”, — заявили в администрации Алиева.

Уточняется, что Азербайджан готов продолжать “антитеррористические мероприятия до конца”, если данное требование не будет выполнено.

Напомним, “антитеррористические мероприятия” Баку начал 19 сентября с целью восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана уточнило, что целью операции не являются объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские войска не участвуют в боевых действиях в Карабахском регионе, поскольку их там попросту нет, а Азербайджан пытается установить контроль над населенными пунктами в Карабахе.