Сбежавший в Дубай Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата

Улетевшего в Дубай блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Фото: соцсети

Блогер Даня Милохин, сбежавший из России в Дубай из-за призывов отправить его на службу в армию РФ, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

“По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Напомним, недавно Милохин решил вернуться в Россию, однако член Общественной палаты России Екатерина Мизулина предложила Минобороны РФ призвать его на службу в армию и напомнила, что Милохин уехал из страны с начала спецоперации на Украине и успел наговорить “много нелестных слов” о своей родине.

Инициативу Мизулиной поддержали многие россияне, а блогер, после прилета в Москву, первым же рейсом улетел в Дубай. Мизулина отметила, что эта ситуация показывает высокий уровень консолидации и единения гражданского общества в России.