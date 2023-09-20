Israel Hayom: на встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту мира без Украины

Сотрудники офиса Нетаньяху в последний момент предотвратили дипломатический скандал с Зеленским из-за старой карты. Фото: REUTERS

На встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН принесли карту мира шестидесятых годов ХХ века, на которой Украина отмечена как республика, входящая в состав СССР. Историю рассказывает издание Israel Hayom.

Сообщается, что карту принесли в зал штаб-квартиры ООН, где должны были встретиться Нетаньяху и Зеленский, из израильского консульства в Нью-Йорке. Сотрудники канцелярии Нетаньяху заметили особенность старой карты в последний момент и убрали ее, чтобы не допустить дипломатического инцидента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее сообщалось, что в ходе «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором ожидается выступление Владимира Зеленского.

По этому поводу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза организации высокого уровня с участием президента Украины Владимира Зеленского станет «очередным шоу» с нулевым «выхлопом».

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