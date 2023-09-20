Депутат российской Госдумы Шеремет назвал позором для ООН выступление Зеленского на площадке всемирной организации. Фото: REUTERS

Факт выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН является позором для площадки всемирной организации. Такое мнение высказал депутат российской Госдумы Михаил Шеремет.

«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», - сказал Шеремет РИА Новости, добавив, что ООН потеряла свой изначальный смысл и напомнив, что основой создания всемирной организации была многополярность мира.

Политик призвал кардинально реформировать ООН.

Михаил Шеремет представляет в ГД Крымский регион.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на ГА ООН. Дипломат указал на фактическое признание Зеленского в том, что Киев мог бы спровоцировать ядерную катастрофу мирового масштаба при наличии соответствующего оружия.

Тем временем в ходе «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором ожидается выступление Владимира Зеленского.

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