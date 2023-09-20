Мирошник: Зеленский подтвердил, что Киев мог привести мир к ядерной катастрофе

Посол Мирошник прокомментировал высказывания Зеленского в ООН о ядерном оружии. Фото: REUTERS

Киев мог бы спровоцировать ядерную катастрофу мирового масштаба при наличии соответствующего оружия. Такое мнение высказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на ГА ООН.

«Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях», — написал дипломат в своем телеграм-канале, назвав выступление Зеленского «набором лживых пропагандистских штампов».

«После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала», — резюмировал Мирошник.

Тем временем Зеленский обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Об этом он заявил общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий ради мира.

Напомним, в ходе «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН планируется заседание Совбеза организации, на котором ожидается выступление Владимира Зеленского.

По этому поводу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза организации высокого уровня с участием президента Украины Владимира Зеленского станет «очередным шоу» с нулевым «выхлопом».

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