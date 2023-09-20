Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 сентября 2023 3:38

Forbes: удар по украинскому Миг-29 мог быть дебютом нового российского «Ланцета»

Обозреватель Экс заявил об опасности для ВСУ обновленных барражирующих боеприпасов «Ланцет»
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель Экс заявил об опасности обновленного "Ланцета" для ВСУ.

Обозреватель Экс заявил об опасности обновленного "Ланцета" для ВСУ.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Украинские военные столкнулись с дополнительными проблемами после обновления российского барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом пишет Forbes Дэвид Экс.

По мнению Экса, дебютом обновленного «Ланцета» мог стать удар по истребителю ВСУ МиГ-29.

«Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», - написал обозреватель, предположив, что это была новая версия «Ланцета».

«Внедрение обновленного, летящего дальше, «Ланцета» увеличивает опасность», - считает Дэвид Экс.

Напомним, российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые могут долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

Также сообщалось, что оборонные предприятия «Ростеха» кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет», а также других беспилотников.

Почему российский беспилотник «Ланцет» стал кошмаром для ВСУ, читайте здесь на KP.RU.