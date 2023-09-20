Forbes: удар по украинскому Миг-29 мог быть дебютом нового российского «Ланцета»

Обозреватель Экс заявил об опасности обновленного "Ланцета" для ВСУ. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Украинские военные столкнулись с дополнительными проблемами после обновления российского барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом пишет Forbes Дэвид Экс.

По мнению Экса, дебютом обновленного «Ланцета» мог стать удар по истребителю ВСУ МиГ-29.

«Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», - написал обозреватель, предположив, что это была новая версия «Ланцета».

«Внедрение обновленного, летящего дальше, «Ланцета» увеличивает опасность», - считает Дэвид Экс.

Напомним, российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые могут долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

Также сообщалось, что оборонные предприятия «Ростеха» кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет», а также других беспилотников.

Почему российский беспилотник «Ланцет» стал кошмаром для ВСУ, читайте здесь на KP.RU.